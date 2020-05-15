Кострома, 15 мая, 2020, 18:10 — ИА Регнум. В Костромской области бесплатную землю под выращивание овощей и картофеля горожанам выдадут на неограниченный срок. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Pixabay.com Картофель

В регионе реализуют одну из мер поддержки граждан, оказавшихся в трудной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса. Землю под огороды в муниципалитетах области выделили всем желающим — всего 632 участка площадью более 2 гектаров.

Изначально планировалось, что наделы гражданам выдадут на один сезон. Однако, как ранее писало ИА REGNUM, костромичи назвали меру «убыточной» и сказали о том, что затраты на обработку земли могут не оправдать себя за столь короткий срок.

«Губернатор Сергей Ситников поручил главам муниципальных образований продолжить практику выделения участков в 2021 и последующих годах по заявлениям граждан, в том числе, гражданам, получившим землю в этом году», — говорится в официальном сообщении администрации.

Единственное условие — выращивать овощи получатели земли должны исключительно для нужд себя и своей семьи без продажи. Контроль за использованием огородов по целевому назначению возложен на органы местного самоуправления. Помочь людям с обработкой земли выразили желание около 90 сельхозорганизаций и частных лиц во всех муниципальных районах.