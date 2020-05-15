Калуга, 15 мая, 2020, 18:39 — ИА Регнум. 36-летний житель Калужской области признан виновным в совершении восьми эпизодов изнасилования несовершеннолетнего ребёнка и незаконном хранении боеприпасов. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Об этом 15 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Sledcom.ru Следственный комитет России

Следствием и судом установлено, что летом и осенью 2018 года мужчина приходил в гости к родственникам, оставался наедине с 14-летней девочкой и неоднократно совершал насильственные преступления. Мужчина применял физическую силу и угрожал ребёнку. После очередного факта насилия девочка рассказала о насильнике матери.

Обвиняемый все отрицал, однако следователи собрали достаточно доказательств, опровергающих позицию защиты. Кроме того, в мобильном телефоне мужчины были обнаружены снимки с участием потерпевшей. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства подозреваемого были найдены боеприпасы, которые он незаконно приобрёл и хранил.