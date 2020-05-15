Архангельск, 15 мая, 2020, 18:03 — ИА Регнум. При проведении в Архангельске работ по перекладке телефонных кабелей «Ростелекома» в районе стройплощадки жилого комплекса «River Park» на углу улиц Урицкого и Набережной Северной Двины, за пределами пятна застройки, археологами Института археологии РАН обнаружены подземные объекты, которые сейчас проходят идентификацию. По соглашению между группой «Аквилон» и Институтом археологии все земляные работы выполняются под наблюдением его специалистов.

Михайло-Архангельский монастырь в Архангельске

По словам Александра Фролова — председателя совета директоров группы «Аквилон», крупнейшего застройщика Архангельской области, строители в соответствии с соглашением оказывают археологам необходимое содействие и помощь. Работы по строительству ЖК «River Park» ведутся по графику. В соответствии с действующим законодательством об обнаружении объектов уведомлена Инспекция по охране памятников Архангельской области.

Напомним, что летом 2019 года специалистами ВНИИСМИ (Всероссийский научно-исследовательский институт Специальных методов исследования) приглашенными Архангельской митрополией и фондом сохранения исторического наследия «Император» проводилось георадарное исследование на месте снесенного Михайло-Архангельского монастыря, давшего имя городу Архангельску и области. Были обнаружены несколько подземных объектов напоминающие фундаменты монастыря, которые находятся под существующими жилыми домами №4 к.1 и №6 к.1 по Набережной Северной Двины.