Кострома, 15 мая, 2020, 18:01 — ИА Регнум. В Костромской области задержан мужчина, подозреваемый в торговле фальшивыми дензнаками. Об этом 15 мая сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

Фото УМВД России по Костромской области

По предварительной информации, поддельные купюры подозреваемый приобретал в другом регионе России и перепродавал их уже в Костромской области. Мужчину задержали во время проверочной закупки в одном из ТЦ областного центра.

«В ходе проверочной закупки полицейские приобрели у мужчины 80 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей каждая. Подозреваемый оставил фальшивки в ячейке камеры хранения в одном из торговых центров города Костромы. Затем при личной встрече он забрал у оперативников 100 тысяч рублей в качестве оплаты, передал ключ и сообщил, где находится товар, после чего и был задержан», — описали ход событий в УМВД.

При обыске дома и в гараже подозреваемого были найдены еще 62 поддельные пятитысячные банкноты. Сейчас фигурант заключён под стражу, против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ — изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Отметим, что по данным регионального отделения Банка России с начала года в Костроме выявлено всего 30 поддельных дензнаков. Учитывая текущую обстановку, костромичи стали реже пользоваться «наличкой». Тем не менее, количество платежей и покупок, осуществляемых дистанционных способом, а значит и он-лайн мошенничеств, возросло.