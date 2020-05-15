Ярославль, 15 мая, 2020, 15:10 — ИА Регнум. Первым заместителем директора департамента ЖКХ и регулирования тарифов назначен Камо Мурсалян. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правительства Ярославской области.

Yarregion.ru Страница департамента ЖКХ Ярославской области

В сферу ЖКХ региона Камо Мурсалян пришел после назначения директором департамента Александра Николаева. Как и Николаев, Мурсалян работал в Ставропольском крае. При Николаеве Камо Мурсалян был назначен заместителем директора областного предприятия «Яркоммунсервис». Неофициально, впрочем, его называли одной из ключевых фигур в системе ЖКХ региона.

В феврале 2020 года Николаев покинул свой пост. Вероятно, поводом к отставке стали публикации в СМИ о неоднозначной репутации некоторых протеже Николаева. Скандальной стала ситуация и с планами сдать в концессию объекты теплоснабжения в Ростовском районе людям, доведшим до банкротства аналогичные компании во Владимирской области.

И.о. директора департамента была назначена Мария Сачкова, ранее работавшая в Ярославле. Но, как выяснилось, преференции специалистам из Ставрополья на этом не закончились. Весной с поста заместителя директора департамента был уволен опытный специалист Михаил Кузнецов. На его место и был назначен очередной «варяг». Любопытно, что в профиле в Facebook у Мурсаляна в качестве места жительства указан город Москва.