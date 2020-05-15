Самара, 15 мая, 2020, 15:00 — ИА Регнум. В поселке Большая Черниговка задержана партия из 1,8 тыс. контрафактных мобильных телефонов, маркированных товарными знаками Apple, Samsung, Huawei. Об этом сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Пресс-служба Самарской таможни Контрафактные телефоны

Автомобиль с фальшивыми телефонами следовал из Бишкека (Киргизия). Всего в грузовом отсеке машины было обнаружено 1245 телефонов марки Huawei, 335 — марки Samsung и 234 — марки Apple. Для подтверждения подлинности товары были направлены запросы правообладателям товарных знаков.

«По заключению представителей правообладателей, задержанная продукция является контрафактной: внешний вид и качество изготовления не соответствует оригиналу», — отметили в ведомстве. У получателя груза отсутствует разрешение на использование данных товарных знаков. Правообладатели оценили сумму ущерба примерно в 100 млн рублей.

По факту незаконного использования товарных знаков проводятся проверочные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля самарские таможенники пресекли попытки вывоза из России дезинфицирующих средств, противогазов и медицинских масок. По всем выявленным фактам в настоящее время проводятся проверочные мероприятия.