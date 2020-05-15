Калуга, 15 мая, 2020, 15:32 — ИА Регнум. В Калужской области в 2020 году более четырёх тысяч семей стали обладателями сертификатов на материнский (семейный) капитал, сообщили 15 мая корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Свыше 4 тысяч калужских семей получили материнский капитал в 2020 году

По данным ведомства, в этом году 1187 калужских семей направили средства материнского капитала на приобретение и строительство жилья на сумму более 383 млн рублей. 260 семьям перечислены средства на образование детей (в основном, это обучение в частных школах и вузах) на сумму около 14 млн рублей. 730 семей досрочно направили средства материнского капитала на погашение жилищных кредитов на сумму более 328 млн рублей.

Территориальные управления ПФР по Калужской области в 2020 году приняли 847 заявлений от семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Продление ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребёнка без подачи заявления осуществляется в беззаявительном порядке.