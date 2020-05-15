Кострома, 15 мая, 2020, 14:10 — ИА Регнум. АО «Костромское авиапредприятие» возобновляет рейсы из Костромы в Санкт-Петербург с 15 мая. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Расписание перелётов и стоимость билетов не изменилась.

Наталья Диева ИА REGNUM

Попасть на борт самолёта пассажирам разрешается только в перчатках и масках, при входе в аэрпорт Сокеркино путешественникам будут измерять температуру.

«Пассажиры, находящиеся на территории аэровокзала должны соблюдать дистанцию до других граждан не менее 2 метров. Для этого предусмотрена специальная разметка. Кроме того, при посещении аэропорта необходимо использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки», — пояснили в костромском авиапредприятии.

Все пассажиры, прибывшие из северной столицы, будут обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию и сообщить о прилёте в регион на «горячую линию» по телефону 112.