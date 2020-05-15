Чебоксары, 15 мая, 2020, 14:24 — ИА Регнум. В Чувашии два крупных предприятия, включённых в федеральный список системообразующих, выясняют финансовые отношения. РусГидро грозит «возможными рисками» развития ситуации «с непредсказуемым влиянием на экономику и социальную обстановку всего региона» в связи с неплатежами за электроэнергию концерна «Тракторные заводы» (КТЗ). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе АО «Чувашская энергосбытовая компания» (ЧЭСК, входит в ПАО «РусГидро»).

Company.ch-sk.ru Скриншот с сайта ЧЭСК

В ЧЭС заявляют, что неплатежи тракторного концерна «ставят под угрозу надежность и качество энергоснабжения всех потребителей» республики.

«Задолженность за электроэнергию концерна «Тракторные заводы» […] составляет почти 2 млрд рублей и продолжает увеличиваться. В марте концерн лишь частично заплатил за электроэнергию, ссылаясь на наступление обстоятельств непреодолимой силы. В апреле и мае время платежи концерна за потребленную энергию полностью прекращены. […] По мнению РусГидро, концерн, прикрываясь эпидемиологической ситуаций, осознанно прекратил платежи Чувашской энергосбытовой компании», — полагают энергетики.

И предупреждают:

«Дальнейшее негативное развитие ситуации с неплатежами приведет не только к лишению Чувашской энергосбытовой компании статуса гарантирующего поставщика электроэнергии в регионе, но и окажет непредсказуемое влияние на экономику и социальную обстановку всего региона».

Отметим, что АО «Машиностроительная-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» и ПАО «Русгидро» включены в список системообразующих предприятий России.