Кострома, 15 мая, 2020, 14:07 — ИА Регнум. В детских лагерях Костромской области отменена первая смена. Об этом 14 мая заявила заместитель губернатора региона Ольга Ерёмина. Решение касается всех загородных оздоровительных учреждений и летних пришкольных лагерей.

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«Лагеря свои двери с 1 июня не откроют. Дальше будем решать по эпидситуации, по заболеваемости, по наличию свободных коек, исходя из требований Роспотребнадзора. Мы понимаем, что дома в хорошую погоду удержать детей сложно. Во дворах они в любом случае будут собираться. Поэтому надо их организовать и возглавить. Но небольшими группами и на свежем воздухе»

Начнут ли работать лагеря в июле и августе 2020 года, пока не ясно. Сейчас специалисты регионального оперативного штаба разрабатывают конкретные формы летнего досуга детей с учётом соображений безопасности. Не исключено, что во время каникул ребятам разрешат работать.

Тем временем, в Костромской области по-прежнему остаётся непростой ситуация с открытием детских садов. Начиная с 12 мая в регионе заработало большинство предприятий и организаций, исключая развлекательные заведения, ТЦ и общепит. Работающие родители нуждаются в присмотре за детьми, а инфекционисты просят не увеличивать количество дежурных групп в учреждениях, боясь распространения коронавирусной инфекции. Известно, что сейчас во всех муниципалитетах области идёт формирование малых групп. Туда смогут попасть дети костромичей, которые лишены помощи родственников. О решениях, принятых по ситуации, власти сообщат в ближайшее время.