Кострома, 15 мая, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Костромские врачи рассказали об отсутствии регулярного тестирования на коронавирус. Биопробы сотрудников одного из отделений Окружной больницы Костромского округа №1 на проверку взяли только после того, как выяснилось, что они общались с инфицированным пациентом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM на условиях анонимности рассказала медик, работающая в больнице.

Регистратура44.рф ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1»

«Тесты на коронавирус у нас не брались ни разу. Начальство объясняло это тем, что денег у больницы на мазки нет. Правда, 14 мая у всех, кто был на смене первый раз биопрпобы взяли — так как был пациент с подтверждённым Covid-19 и он лежал в нашем отделении»

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача России, медицинских работников, имеющих риски заражения коронавирусом на рабочих местах обязаны проверять как минимум раз в неделю. Помимо этого, сотрудники больницы обеспечены медицинскими масками не в полной мере.

«В больнице есть риск заражения — к нам привозят разных пациентов, у них берут мазки и сразу же кладут в отделение. Ответы приходят только через трое суток. Маски выдаются, каждому человеку по две одноразовые на сутки. Это объясняют тем, что очень мало масок. Перчаток в достатке»

Ранее Окружная больница Костромского округа №1 уже сталкивалась с инфекцией. Так, в конце апреля из-за пациента с подтверждённым COVID-19 на карантин закрыли кардиоотделение медучреждения. Больного перевели в специально оборудованную больницу, а врачей, контактировавших с ним, отправили на домашнее лечение. 12 мая отделение заработало вновь.