Санкт-Петербург, 15 мая, 2020, 12:54 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге произошло необычное дорожно-транспортное происшествие: при перевозке танка тот скатился на проезжую часть с трала и перегородил дорогу. Об этом 15 мая в социальных сетях сообщают очевидцы.

Vk.com/spb_today Танк упал с трала при перевозке (цитата группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»)

ДТП с участием современного танка произошло утром в пятницу перед развязкой Волхонского шоссе и КАД. Как сообщают очевидцы, никто не пострадал, но движение на данном дорожном участке было затруднено из-за зевак, которые хотели сфотографировать боевую машину.

«Как и из-за чего именно тяжелый ценный груз упал с трала можем гадать долго. Проезд есть», — написал очевидец Александр С.

Отметим, по данным сервиса «Яндекс карты», в настоящий момент проезд на КАД в этом месте окрашен в «желтый» цвет.