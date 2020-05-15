Тверь, 15 мая, 2020, 11:57 — ИА Регнум. Второй этап внедрения новой модели пассажирских перевозок на территории Тверской области планируется начать в 2020 году. Об этом сообщил губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь 14 мая.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Транспорт Верхневолжья» оправдал наши надежды, это другой вид нашего города и Калининского района. Следующие точки развития — крупные города, такие как Ржев, Кимры, Старица, Торжок. Надеюсь, что коронавирус не собьет наши планы, и мы уже в этом году начнём расширять сферу деятельности нашего областного транспортного предприятия», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Первый этап перехода на новую модель пассажирских перевозок на территории тверской агломерации — Твери и Калининского района — завершился 30 апреля. Заработали все 85 запланированных маршрутов, ежедневно на линии выходит более 470 современных низкопольных автобусов экологического стандарта «Евро-5», оснащённых современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля. Как отметил Игорь Руденя, в случае необходимости, с учётом мнения жителей, маршруты могут корректироваться и дополняться.

На всех маршрутах новой системы действует льготный проезд для граждан, которые ранее пользовались единым социальным проездным билетом. Льгота предоставляется по социальной карте жителя Тверской области или бесконтактной банковской карте, выпущенной на основе национальной платежной системы «Мир».

С учётом эпидемиологической ситуации в общественном транспорте соблюдаются все меры по обеспечению безопасности пассажиров и водителей. Ежедневно по возвращении в парк все автобусы «Транспорта Верхневолжья» проходят полную дезинфекцию и уборку с помощью хлорсодержащего раствора. После каждого рейса на конечных пунктах производится обработка пассажирских кресел и других контактных поверхностей, касс и терминалов оплаты, водители и технический персонал обеспечены средствами индивидуальной защиты. За состоянием их здоровья ведётся строгий контроль. Пассажирам рекомендовано оплачивать проезд безналичным способом.

Также Верхневолжское автотранспортное предприятие участвует в работе по доставке медиков Твери на смены в инфекционные госпитали: врачей и сестёр на работу и обратно, в гостиницы, где они временно проживают, доставляют автобусы общественного транспорта, которые не задействованы в перевозках пассажиров.