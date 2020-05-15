Ярославль, 15 мая, 2020, 11:41 — ИА Регнум. По данным на 15 мая в Ярославской области выявлено 1537 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов. Прирост за последние сутки составил 87 случаев — столько же, что и днем ранее.

Информационный центр по коронавирусу в России Статистика

В тройке лидеров по выявленным случаям остаются Ярославль (856), Рыбинск (151) и Гаврилов-Ямский район (149).

Новые умершие от коронавируса не фиксируются с 6 мая. Статистика по прежнему учитывает 11 погибших. По данным губернатора, в области за весь период эпидемии выздоровели 244 человека (+31 за последние сутки).

В больницах на лечении находятся 170 человек с подтвержденным диагнозом.