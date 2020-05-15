Ярославль, 15 мая, 2020, 11:20 — ИА Регнум. УМВД России по Ярославской области заказало работы по обследованию недостроенного здания управления на проспекте Фрунзе. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Недостроенное здание УМВД в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство нового здания, которое началось в 2015 году, было остановлено в 2019-м. Контракт с подрядчиком расторгнут. Как следует из размещенных на портале госзакупок документов, исполнительная документация по строящемуся зданию утрачена. Сейчас полиция планирует возобновить стройку, но сделать это без документов невозможно.

«Исполнительная документация по работам, выполненным Генподрядчиком (ООО «ПРОМТЕХНОПОЛИС») на объекте за период 2015—2019 гг. по объективным причинам у Заказчика отсутствует. В период 2020—2022 гг. планируется организовать выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства объекта и ввод в эксплуатацию. Финансирование строительства объекта осуществляется за счет средств федерального бюджета. Отсутствие у заказчика исполнительной документации по строительно-монтажным работам… сделает невозможным ввод объекта в эксплуатацию после завершения строительства объекта (в прогнозный период 2021—2022 гг.», — говорится в техническом задании к закупке.

Стоимость работ составляет 2 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен установить, что именно сделал «ПРОМТЕХНОПОЛИС», соответствуют ли выполненные работы проекту, сделаны ли они качественно. Обследование должно показать, что нуждается в переделке, а что нет.

Объективные причины, по которым у заказчика не оказалось исполнительной документации по строительству такого значимого объекта, не указываются. Подрядчик должен восстановить утраченную документацию, что позволит новому подрядчику приступить к работам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство здания УМВД привело к скандалу. В 2019 году был арестован начальник управления капитального строительства УМВД России по Ярославской области Евгений Терехов. Его заподозрили в получении взятки от подрядчика в сумме 2,5 млн рублей.