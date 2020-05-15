В Ярославле УМВД восстанавливает техническую документацию на новое здание
Ярославль, 15 мая, 2020, 11:20 — ИА Регнум. УМВД России по Ярославской области заказало работы по обследованию недостроенного здания управления на проспекте Фрунзе. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство нового здания, которое началось в 2015 году, было остановлено в 2019-м. Контракт с подрядчиком расторгнут. Как следует из размещенных на портале госзакупок документов, исполнительная документация по строящемуся зданию утрачена. Сейчас полиция планирует возобновить стройку, но сделать это без документов невозможно.
Стоимость работ составляет 2 млн рублей. За эти деньги подрядчик должен установить, что именно сделал «ПРОМТЕХНОПОЛИС», соответствуют ли выполненные работы проекту, сделаны ли они качественно. Обследование должно показать, что нуждается в переделке, а что нет.
Объективные причины, по которым у заказчика не оказалось исполнительной документации по строительству такого значимого объекта, не указываются. Подрядчик должен восстановить утраченную документацию, что позволит новому подрядчику приступить к работам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство здания УМВД привело к скандалу. В 2019 году был арестован начальник управления капитального строительства УМВД России по Ярославской области Евгений Терехов. Его заподозрили в получении взятки от подрядчика в сумме 2,5 млн рублей.