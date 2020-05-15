Владикавказ, 15 мая, 2020, 11:14 — ИА Регнум. В Северной Осетии волонтеры оказывают помощь медработникам и медицинским организациям практически на постоянной основе. Участники акции #МыВместе откликаются на нужды тех, кто стоит на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба отделения ОНФ в РСО-Алании Волонтеры покупают лекарства

Так, на днях была оказана поддержка Пригородной районной больнице, в терапевтическом отделении которой оборудуют помещения для приема больных с COVID-19. Волонтеры из числа членов Всероссийского студенческого корпуса спасателей, «Молодёжки ОНФ» и организаций «Доброволец Кавказа» и «Волонтёры-медики» помогли устанавливать мебель и оборудование, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

Пресс-служба отделения ОНФ в РСО-Алании Помощь волонтеров в оборудовании нового корпуса госпиталя

Помимо этого, участники акции «Помощь медикам» при поддержке депутата Госдумы Артура Таймазова помогли организовать горячее питание для врачей одного из отделений Ардонской ЦРБ. Ранее ИА REGNUM сообщало об изготовлении волонтерами для сотрудников детской республиканской клинической больницы щитков-масок для защиты.

В зону внимания волонтеров акции #МыВместе также входит доставка лекарств пациентам республиканского эндокринологического диспансера. Ежедневно добровольцы забирают лекарства в аптеках и развозят их по адресам. К акции присоединяется вес больше желающих помочь в период непростой ситуации с коронавирусом.