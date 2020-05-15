Калуга, 15 мая, 2020, 10:12 — ИА Регнум. 14 мая глава Калужской области Владислав Шапша провел в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации мероприятий национальных проектов в сфере жилищного строительства, благоустройства, экологии и дорожного хозяйства. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в совещании принял участие главный федеральный инспектор Игорь Князев, члены регионального кабинета министров.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской обл. обсудили ход реализации нацпроектов в сфере ЖКХ и экологии

С докладом о реализации проектов в сфере жилищного строительства и благоустройства выступил министр строительства и ЖКХ области Егор Вирков. В рамках проекта «Жилье» в 2020 году продолжится строительство многоквартирных жилых домов.

Владислав Шапша поручил принять максимальные меры по достижению установленных показателей. «Правительство страны приняло очень серьезные меры, чтобы стимулировать застройщиков и через дешевые ипотечные кредиты для жителей, и через прямые льготные кредиты для самих застройщиков, — заявил он. — Все это для того, чтобы работа, которая ведется в сфере строительства, не снижала своих темпов, и мы могли выполнить все показатели. Это делается не только для строителей, это по сути средства, которые идут в экономику региона и страны, давая огромный мультипликативный эффект».

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» идет с превышением установленных показателей. В 2020 году было запланировано благоустроить 76 общественных территорий. Однако в текущем году во всех муниципалитетах планируется благоустроить 110. Финансирование проекта составит около 425 миллионов рублей, из которых 271 миллион рублей — средства федерального бюджета, 140 — областного и 13 — местных бюджетов. Победители всероссийского конкурса по благоустройству малых городов: Боровск, Кондрово и Сухиничи приступили к проектированию работ. Рисков невыполнения программы нет.

Идет работа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. До конца 2021 года планируется расселить 35 аварийных домов площадью 11,87 тыс. кв. метров. Жилищные условия улучшат 666 человек.

В рамках нацпроекта «Экология» министерством строительства и ЖКХ области создана региональная электронная схема обращения с твердыми коммунальными отходами. К 2024 году доля отходов, направленных на утилизацию, должна составить 45,87% от общего объема образованных ТКО и 100% твердых коммунальных отходов, направленных на обработку. Достижение указанных показателей будет обеспечено за счет операторов, осуществляющих деятельность по обработке и утилизации отходов.

Ведется работа по строительству станций водоочистки. На 2020 год в рамках нацпроектов запланировано построить и установить не менее 50 станций очистки питьевой воды в 20 муниципальных районах.

Министр природных ресурсов и экологии Варвара Антохина также проинформировала главу области о реализации мероприятий региональных проектов нацпроекта «Экология». Это проекты в сфере сохранения лесов, водных объектов, экологического туризма.

Среди самых значимых проектов: экологическая реабилитация Людиновского водохранилища, расчистка русла Жиздры в районе города Жиздра, подготовка к началу работ по расчистке Яченского водохранилища в Калуге.

По словам Варвары Антохиной, в настоящее время получено положительное заключение Госэкспертизы на проектную документацию по расчистке водохранилища.

Владислав Шапша поручил руководству министерства природных ресурсов и экологии организовать работу по подготовке экологической реабилитации Яченского водохранилища во взаимодействии с муниципалитетом: «Вопросы по благоустройству начнутся в течение ближайшего времени. Первый этап — решить вопросы ливневой канализации. Второй — непосредственно благоустройства набережной. Надо это сделать так, чтобы впоследствии параллельно мы могли бы заниматься работами по расчистке самого водохранилища. И одно другому не мешало бы и не тормозило».

По мнению главы области, нацпроект «Экология» позволит реконструировать серьезные и очень важные объекты для жизни региона.

«Но это не все, что нам нужно выполнить сегодня. Задач гораздо больше. Но тем не менее, проекты очень крупные: Ждамировский полигон, Яченское и Людиновское водохранилища, оценка качества воздуха и снабжение чистой питьевой водой наших жителей. Это важнейшие проекты. Внимательно прошу к ним относиться и добиться 100-процентного исполнения по результатам года», — резюмировал он.

Министр дорожного хозяйства области Ольга Иванова проинформировала главу области о ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2020 году на территории региона реализуются капиталоемкие проекты. Это строительство Северного обхода Калуги, автомобильная дорога по улице Серафима Туликова в областном центре, дополнительная полоса движения на трассе «Белоусово — Высокиничи — Серпухов», реконструкция участка дороги «Бабынино — поворот Росва».

Проекты по Северному обходу и улице Серафима Туликова реализуются с опережением графика.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской обл. обсудили ход реализации нацпроектов в сфере ЖКХ и экологии

До конца 2020 года планируется ввести эксплуатацию 221 километр дорог.

Отдельное внимание в 2020 году будет уделено внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городской агломерации.

Будут приобретены дополнительные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, установлены недостающие барьерные ограждения, новые модернизированные светофоры, посты весового контроля. Планируется провести работу по освещению наиболее опасных участков дорог.

Владислав Шапша поручил руководству министерства контролировать работы на каждом их этапе: «Проекты очень капиталоёмкие, требующие на каждом своем этапе жесткого контроля и планирования. Важно, чтобы темп, который сегодня набрали при реализации национальных проектов, не снижался. По всем параметрам мы сделали значительные усилия, чтобы строительная и дорожная отрасли не пострадали, не снижались темпы работы, несмотря на коронавирусную инфекцию. Ни на день работа не прекращалась. И я рассчитываю на то, что те задачи, которые перед нами поставлены, будут выполнены».