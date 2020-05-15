В Ярославской области увеличивают количество коек для больных COVID-19
Ярославль, 15 мая, 2020, 09:47 — ИА Регнум. В Ярославской области увеличили количество коек для коронавирусных больных. Об этом сообщает официальный сайт правительства области. Создано еще 250 мест в больницах № 2 и № 3 и в одном из корпусов больницы имени Семашко Ярославля. В целом в регионе сейчас оборудовано 877 коек для зараженных COVID-19. Как ранее сообщало ИА REGNUM, новые койки будут оборудованы в районных больницах. Туда повезут в том числе и больных из Ярославля.
По словам Гулина, действующие койки заполнены на 90 процентов. Причем у большинства пациентов наблюдается клиническая картина COVID-19, но диагноз не подтвержден. Причину этого Гулин не назвал. Судя по всему, это связано с задержкой тестирования, о которой ранее сообщало ИА REGNUM.
Официально диагноз COVID-19 по состоянию на 14 мая был выставлен лишь у 173 госпитализированных. Зампред правительства региона обратился к жителям с просьбой помочь приостановить распространение инфекции.