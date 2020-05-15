Майкоп, 15 мая, 2020, 09:41 — ИА Регнум. Адыгейская солнечная электростанция, которая построена в рамках реализации инвестиционного проекта группы компаний «Хевел», начнёт отпуск электроэнергии в сеть уже в июне 2020 года. Об этом говорилось во время встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с инвестором на площадке строительства станции 14 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Пресс-служба главы Республики Адыгея На площадке строительства солнечной электростанции в Адыгее

«Адыгея обладает хорошим потенциалом для использования возобновляемых источников энергии. Мы стали первым в стране регионом, где построен мощный ветропарк. Использование солнечной генерации и дальнейшее развитие «зеленой» энергетики — стратегически важный вопрос. Эта комплексная работа влияет на увеличение энергомощностей региона, что будет способствовать развитию республики, привлечению новых инвестиций», — отметил Мурат Кумпилов.

Соглашение о реализации проекта было подписано между кабинетом министров РА и ГК «Хевел» в 2018 году на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Проект предусматривает строительство двух солнечных электростанций (СЭС) общей мощностью 8,9 МВт, объём инвестиций компании заявлен в сумме более 950 млн рублей.

Адыгейская солнечная электростанция — первая солнечная станция в регионе — мощностью 4 МВт уже построена. На данный момент на СЭС ведутся пусконаладочные работы. По информации инвестора, отпуск электроэнергии в сеть электростанция начнёт в июне этого года. Расчётный объем годового производства электрической энергии составит 5,1 млн кВт⋅ч, что позволит избежать более 2,5 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу. Также в Адыгее ведётся строительство ещё одной солнечной электростанции, Шовгеновской СЭС мощностью 4,9 МВт, которую планируется ввести в эксплуатацию в четвёртом квартале 2020 года.

Глава Адыгеи также отметил, что реализация крупного инвестпроекта даст региону не только новые рабочие места и налоговые отчисления, но и поддержит отечественных производителей: при строительстве используются инверторные станции, фотоэлектрические модули и опорные конструкции производства отечественных компаний.