Калуга, 15 мая, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша поручил установить единовременную выплату для медицинских работников, заболевших COVID-19 в ходе исполнения своего профессионального долга, сообщает 15 мая корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Скриншот страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте». Медицинский работник

Такие выплаты будут введены в регионе, несмотря на ранее назначенные федеральные и областные надбавки.

«И врачи, и средний, и младший медперсонал — те, кто заболел в ходе исполнения своего профессионального долга, — даже если они заболели раньше, чем успели ввести надбавки, должны быть поддержаны. Предлагаю всем им установить единовременную выплату 10 тысяч рублей», — заявил Владислав Шапша.

Ранее в Обнинске у десяти медицинских работников было выявлено заражение коронавирусом. Была госпитализирована главный врач городской скорой медицинской помощи, лечится дома от очаговой пневмонии старшая медицинская сестра больницы, борются с болезнью и остальные медики, у которых положительный тест на коронавирусную инфекцию.