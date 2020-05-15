Чебоксары, 15 мая, 2020, 08:48 — ИА Регнум. В Чувашии подведены итоги аукциона по определению генерального подрядчика по рекультивации шламонакопителя и шламоотстойника на ГУП «Биологические очистные сооружения». При максимальной цене контракта в 1,14 млрд рублей победитель — компания «Тусдорстрой» — снизил цену на 5,7 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

ИА REGNUM На ГУП «БОС» в Чувашии

Предмет аукциона — «Ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волге (Рекультивация шламонакопителя для сухих солей и шламоотстойника № 5 ГУП Чувашской Республики «БОС» Минстроя Чувашии)».

Согласно техническому заданию, общая площадь рекультивации составляет 23,31 гектар, площадь шламонакопителя для сухих солей — 126 712 кубометров. В состав участка входят четыре участка шламонакопителя (№№ 5, 6, 7, 10) и один шламоотстойник. Работы включают техническую и биологическую рекультивацию.

«Техническая рекультивация: консервация осадка сточных вод шламонакопителей посредством устройства противофильтрационного экрана, нанесение верхних рекультивационных слоев, в том числе плодородного слоя почвы. Этап технической рекультивации земель должен включать в себя их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве», — отмечается в документе.

После проведения биологического этапа рекультивации земли и прилегающая к ним территория «должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт».

«В состав работ биологического этапа рекультивации земель входят: подбор ассортимента многолетних трав и саженцев кустарников; на участках рекультивации предполагается высаживать деревья, кустарники и высеваться травы с поверхностной корневой системой; подготовка почвы; внесение минеральных удобрений; посев многолетних трав и высадка кустарников; уход за посевами, посадками», — говорится в техническом задании.

Начальная (максимальная) цена контракта была определена в размере 1 140 655 540 рублей, данные средства предусмотрены в федеральном и республиканском бюджетах. Из них в 2020 году выделяется 860 373 939 рублей 40 копеек, в 2021 году — 93 433 030 рублей 31 копейка, в 2022 году — 93 433 030 рублей 31 копейка, на 2023 году предусмотрено 93 415 539 рублей 98 копеек.

По итогам торгов победителем признано ООО «Тусдорстрой», предложившее 1 134 952 262 рублей, то есть снизившее начальную стоимость на 5 703 278 рублей, или на 0,5%.

Работы должны быть выполнены при заключении контракта до 1 декабря 2023 года.

Напомним, процесс очистки сточных вод состоит из четырёх этапов. Во время механической чистки убираются грубые отбросы, плавающие примеси, а также сырой осадок. Затем — биологическая очистка, то есть находящиеся в воде органические и неорганические составляющие обрабатывается за счёт биологического окисления, в этом процессе задействованы разные микроорганизмы. Всё это дезинфицируется, а очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в Волгу. Осадок остаётся: он обрабатывается и остаётся в шламонакопителях.