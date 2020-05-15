Иркутск, 15 мая, 2020, 07:06 — ИА Регнум. В Иркутской области вновь зафиксированы природные пожары. Как сообщает официальный сайт региона, 13 мая было ликвидировано три лесных очага.

Правительство Иркутской области Лесной пожар в Приангарье

«По одному возгоранию потушено в Черемховском, Чунском и Тулунском районах. Причиной возгораний в Чунском районе стали грозы, в остальных двух случаях огонь разгорелся по вине местных жителей. Общая площадь всех ликвидированных очагов составляет 19 га, девять из которых покрытая лесом. Все ликвидированные накануне возгорания находились на не закрепленных за арендаторами лесных участках», — поясняют чиновники.

Ещё один очаг возгорания площадью пять гектаров находится в Чунском районе. Он был обнаружен 13 мая на участке, арендованном лесопользователем.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 10 мая, в Забайкальском крае не было ни одного лесного очага возгорания.