Иркутск, 15 мая, 2020, 06:32 — ИА Регнум. Сегодня, 15 мая, на озере Байкал и водохранилищах Иркутской области открылась навигация, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

МЧС Навигация на озере Байкал и водохранилищах Иркутской области

«Обращаем внимание на то, что допускается плавание в бассейнах (районах), соответствующих установленному классу судна. При этом судоводители должны знать условия плавания, навигационную и гидрометеообстановку. Пренебрежение этими правилами приводит к трагедиям» — подчеркнул руководитель Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области Алексей Зяблицкий.

Владельцев маломерных судов убедительно просят перед выходом в плавание проверять исправность судна и его механизмов, оснащенность необходимым оборудованием, спасательными средствами и другими предметами снабжения в соответствии с установленными нормами.