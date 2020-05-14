Киев, 14 мая, 2020, 23:35 — ИА Регнум. Третий энергоблок был отключён для аварийного ремонта на Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. Об этом 14 мая сообщил глава энергетического комитета Верховной рады Украины Андрей Герус в своём Facebook.

Вальдимар Южно-Украинская АЭС

По данным Геруса, третий энергоблок был остановлен в 17:51 мск для аварийного ремонта. Суммарная мощность трёх энергоблоков АЭС составляет 3000МВт, после отключения блока №3 суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт.

При этом на Запорожской АЭС был отключён шестой энергоблок для проведения ремонта. Таким образом, по данным, которые приводит Герус, общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, это меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Таким образом, Украина достигла своего исторического минимума по выработке энергии от АЭС.

ПО словам главы энергетического комитета, ещё месяц назад работающая мощность атомных энергоблоков составляла 9150 МВт, что на 35% больше, чем в настоящее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в партии «Слуга народа» назвали остановку блоков АЭС «обоснованной и необходимой».