Гатчина, Ленинградская область, 14 мая, 2020, 22:45 — ИА Регнум. Локализован крупный пожар в здании торгового центра в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Возгорание кровли произошло в одноэтажном здании торгового центра на улице Воскова. Информация о пожаре поступила в региональное ведомство около 21:00 мск. На момент возгорания здание пустовало уже около четырёх месяцев. Площадь пожара составила 530 кв. метров.

Локализация пожара была объявлена в 21:21 мск. В результате пожара никто не пострадал. Работы по ликвидации возгорания на кровле здания продолжаются.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на продовольственном складе в Красноярске.