Вашингтон, 14 мая, 2020, 22:42 — ИА Регнум. Британско-американская группа ударных ракетных кораблей, курсировавшая в Арктике у российских границ, покинула акваторию Заполярья, сообщает пресс-служба Шестого флота США.

U.S. Navy Эсминец ВМС США USS Porter

Ударная корабельная группа в составе ракетных эсминцев ВМС США USS Roosevelt, USS Porter, USS Donald Cook, корабля снабжения USNS Supply и британского фрегата HSE Kent, а также одной атомной подлодки ВМС США, курсировала в Арктике, а также около пяти суток действовала в Баренцевом море вблизи морских границ России и побережья Мурманской области РФ.

Группа оставалась в Арктике и после того, как ушла из Баренцева моря.

Как сообщало ИА REGNUM, эсминцы ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Roosevelt вооружены крылатыми ракетами Tomahawk, способными нести ядерные боезаряды.