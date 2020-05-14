Гатчина, Ленинградская область, 14 мая, 2020, 22:36 — ИА Регнум. В городе Гатчина Ленинградской области вечером 14 мая загорелся торговый центр. Он был закрыт на время действия ограничительным мер из-за коронавирусной инфекции. Пожар локализован, никто не пострадал.

ГУ МЧС России по Ленобласти Пожар в Гатчине

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 20:40 с улица Воскова, д. 1Б. На место прибыли 14 пожарных и пять единиц техники. Пожару был присвоен номер 1Бис.

«Горело здание торгового комплекса на общей площади 530 кв. м. В 21:21 пожар был локализован. Информация о пострадавших не поступала», — сообщили в ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Причину пожара устанавливает отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

«Горящее здание в Гатчине не эксплуатировалось в течение действия ограничительных мер по коронавирусу с конца марта», — уточнили в администрации Ленинградской области.