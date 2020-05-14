Москва, 14 мая, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Договорённость развивать сотрудничество в энергетике и высоких технологиях достигнута российским президентом Владимиром Путиным и его сербским коллегой Александром Вучичем, сообщили 14 мая в пресс-службе Кремля.

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Телефонные переговоры состоялись по инициативе Белграда. Одной из тем стала ситуация с пандемией и борьбы с распространением коронавируса.

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества, включая развитие совместных проектов в области энергетики, железнодорожного транспорта и в сфере высоких технологий», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в администрации Вучича проинформировали, что лидеры двух стран на переговорах вечером 14 мая также коснулись темы притеснений сербских православных в Черногории.