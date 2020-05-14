Дамаск, 14 мая, 2020, 22:31 — ИА Регнум. Подразделения российской военной полиции за минувшие сутки осуществили патрулирование в четырёх провинциях Сирии, сообщил 14 мая на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в республике Олег Журавлёв.

Mil.ru Российская военная полиция в Сирии

Патрули российских военных прошли по территории провинций Хасака, Алеппо, Ракка и Дейр-Эз-Зор.

Кроме того, «силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту аэродром Квайрес — Швайхан — Айн-Иса — Афан — Хак-Эль-Сура — аэродром Квайрес».

Начальник российского Центра напомнил, что речь идёт о патрулировании в рамках российско-турецкого Меморандума, подписанного в октябре 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая Журавлёв отметил, что незаконные вооруженные формирования, подконтрольные Турции, не нарушали режим перемирия на территории Идлибской зоны деэскалации, введенный в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 6 марта 2020 года.