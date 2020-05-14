Москва, 14 мая, 2020, 20:55 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Оксана Пушкина («Единая Россия») просит главу МВД Владимира Колокольцева дать правовую оценку действиям актера Марана Башарова, которого обвиняют в избиении своих жен.

Цитата из т/ф «Граница. Таёжный роман». Реж. Александр Митта. 2000. Россия Марат Башаров

Пушкина просит главу МВД проверить, реагировали ли полицейские на публичные признания артиста в избиении женщин или нет.

«Актерский талант не может оправдывать гнусные поступки», — уверена парламентарий.

Она напомнила, что сам актер неоднократно публично признавался в том, что бил своих жен. Такие случаи неоднократно становились предметом обсуждения в ток-шоу на телевидении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле Башаров в соцсетях опубликовал видео, на котором ругается с супругой, причем скандал разворачивается на глазах ребенка. Скандал был связан также с употреблением алкоголя.

Госдума приняла закон о декриминализации домашнего насилия.