Санкт-Петербург, 14 мая, 2020, 20:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев. Об этом 14 мая сообщает «Интерфакс».

Фото: ПАО «Ленэнерго» Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев

»Руководство компании «Россети Ленэнерго» продолжает оказывать максимальное содействие правоохранительным органам при проведении следственных действий относительно работ по прокладке кабельных линий, выполненных в 2015—2016 годах», — прокомментировали данное сообщение корреспонденту ИА REGNUM в самой компании «Ленэнерго».

Ранее сообщалось, что в 20 офисах в Петербурге и Москве проходят обыски. Связаны они с пропажей 70 млн рублей из общей суммы, выделенной на закупку кабелей при строительстве «Зенит Арены».

41-летний Алексей Горячев начал работу в ПАО «Ленэнерго» в январе 2018 года с должности советника генерального директора компании. С февраля 2019 года занимает должность заместителя генерального директора по капитальному строительству.

Отметим, что до указанного периода Горячев занимал руководящие должности в коммерческих структурах Санкт-Петербурга.