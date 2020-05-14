Санкт-Петербург, 14 мая, 2020, 19:50 — ИА Регнум. Комиссия по анализу летальных исходов в Петербурге подтвердила еще шесть смертельных случаев от коронавирусной инфекции и развившегося заболевания COVID-19. Об этом 14 мая сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM «Свечи памяти»

По данным ведомства, среди новых жертв болезни — четыре женщины в возрасте 67, 85, 89 и 89 лет, а также двое мужчин в возрасте 54 и 94 лет. Хотя у скончавшихся были и другие «болячки», смертельным стало именно развитие коронавирусной инфекции.

«Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, заболевания головного мозга, онкологическое заболевание, — отметили в комздраве. — Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19».

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Отметим, с начала пандемии в городе на Неве зафиксировано 8945 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерло 69 человек. Выздоровело 1899 человек. За последние сутки зафиксировано 460 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.