Тамбов, 14 мая, 2020, 19:21 — ИА Регнум. В Тамбовской области на социальном обслуживании в условиях пандемии находятся 15 тысяч человек, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Из них почти 2400 человек проживают в домах-интернатах.

Tambov.gov.ru Начальник управления социальной защиты Анна Орехова рассказала о работе социальных учреждений

Как рассказала начальник управления социальной защиты и семейной политики области Анна Орехова, безопасности граждан, проживающих в домах-интернатах, уделяется особое внимание.

В настоящее время четыре дома интерната, три психоневрологических интерната и два детских учреждения социального обслуживания переведены на работу в закрытом круглосуточном режиме с обеспечением смены обслуживающего персонала с периодичностью один раз в 14 дней. При этом работникам предоставляется бесплатное питание и предусмотрена заработная плата в повышенном размере.

На реализацию мероприятий по переводу стационарных учреждений в «закрытый режим» из бюджета Тамбовской области выделено 33,9 млн рублей.

Продолжается тестирование на новую коронавирусную инфекцию граждан с признаками ОРВИ и ОРЗ, а также контактируемых с больными COVID-19. Обследование прошли 1057 человек, из них 669 сотрудников и 388 проживающие в стационарных учреждениях.

Организован ежедневный мониторинг за результатами тестов, проведенных в учреждениях.