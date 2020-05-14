Киев, 14 мая, 2020, 18:50 — ИА Регнум. Направление деятельности компании «Нафтогаз Украины», занимающееся судебными делами против России и «Газпрома», возглавила Елена Зеркаль, которая ранее работала в МИД страны по аналогичным вопросам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Об этом сама Зеркаль сообщила через социальные сети вечером 14 мая.

Чиновник описала свою задачу как «стратегическое правовое противостояние» с ОАО «Газпром» и по делам против Российской Федерации, отметив, что это направление крайне важно и для компании, и государства.

Вторая обязанность, по ее словам, это представление интересов компании в США, Евросоюзе и международных организациях. «Реализация этих задач является естественным и логическим продолжением миссии, которую я реализовывала в течение предыдущих шести лет в Министерстве иностранных дел, представляя государство в процессах против РФ», — заявила Зеркаль.

ИА REGNUM напоминает, что ранее суды против России курировал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, однако 13 мая менеджер сообщил, что в результате реорганизации структуры через 2 месяца он будет уволен из компании.