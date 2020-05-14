Нарьян-Мар, 14 мая, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа продиктовано сложным финансовым положением НАО в связи с падением цен на нефть и экономическим кризисом, связанным с пандемией коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы от НАО Сергей Коткин («Единая Россия»), комментируя подписание меморандума о подготовке к объединению регионов.

Gkh.adm-nao.ru Паводок. Ненецкий автономный округ

«В особенно трудном положении оказался, безусловно, Ненецкий округ, который формирует бюджет за счёт нефтяных доходов. Объединение территорий не должно привести к ухудшению качества жизни людей в регионе», — цитирует Коткина NAO24.

Он напомнил, что в округе — арктическом регионе со сложными климатическими условиями, не имеющего круглогодичной связи с остальной Россией, действует более 150 видов мер социальной поддержки населения.

«Какие гарантии будут даны людям, что они сохранятся? Как будут существовать коренные малочисленные народы Севера — ненцы, поскольку очень важно сохранить их традиционный уклад жизни и хозяйствования, для чего, собственно, в 1929 году и создавался автономный округ. Это та ситуация, когда надо семь раз отмерить, а потом только резать, а возможно, не семь раз отмерить, а даже больше», — заявил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о подготовке регионов к объединению. Решение будет принято по итогам референдума.