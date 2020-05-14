Депутат Госдумы от Ненецкого округа рассказал о трудном положении региона
Нарьян-Мар, 14 мая, 2020, 18:36 — ИА Регнум. Объединение Архангельской области и Ненецкого автономного округа продиктовано сложным финансовым положением НАО в связи с падением цен на нефть и экономическим кризисом, связанным с пандемией коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы от НАО Сергей Коткин («Единая Россия»), комментируя подписание меморандума о подготовке к объединению регионов.
Он напомнил, что в округе — арктическом регионе со сложными климатическими условиями, не имеющего круглогодичной связи с остальной Россией, действует более 150 видов мер социальной поддержки населения.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне главы Архангельской области и НАО подписали меморандум о подготовке регионов к объединению. Решение будет принято по итогам референдума.