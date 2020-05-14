Екатеринбург, , 19:00 — REGNUM В Екатеринбурге прошёл год с известной на всю Россию битвы за сквер у Театра драмы и против строительства там храма Святой Екатерины. О тех событиях горожане вспоминают в соцсетях.

Сквер у театра Драмы Алексей Колчин © ИА REGNUM

Напомним, 13 мая 2019 года утром сквер оградили забором. Рабочие начали готовиться к строительству храма. Однако вечером того же дня в сквере собрались местные жители. Они снесли забор и проникли на ограждённую территорию. Впрочем, к ночи охрана и призванные в помощь спортсмены оттеснили протестующих за периметр и восстановили забор.

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14 мая противостояние обернулось конфликтом с полицией. Были задержанные. Ситуация повторилась и на следующий день. Проблема вышла на федеральный уровень. А 16 мая наступила развязка. Президент России Владимир Путин предложил спросить самих горожан, где они хотят видеть главный собор Екатеринбурга.

Затем ограждение сняли и создали рабочую группу по подготовке опроса. Бурные обсуждения затянулись до сентября. А 13 октября состоялся общегородской опрос. Большинство пришедших и проголосовавших выбрали под размещение собора бывшее здания Приборостроительного завода (57,66%). Ещё 39,49% предпочли участок за Макаровским мостом.

Таким образом, сквер удалось отстоять от застройки. А сейчас, спустя год, там снова всё цветёт, а люди отдыхают под под деревьями, на скамейках, катаются на велосипедах, роликах, просто гуляют. Многие пришли с детьми. И это несмотря на до сих пор действующий в Свердловской области режим самоизоляции.