Вашингтон, 14 мая, 2020, 17:31 — ИА Регнум. Вопрос об аннексии Израилем территорий Палестины должен решаться в Иерусалиме, заявил 14 мая американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Kan.

Gaetano Virgallito Израильский флаг

Американский дипломат высказал точку зрения Вашингтона, что пусть теперь Иерусалим разбирается с палестинцами, не принявшими предложенную Штатами «сделку века». Израильтяне, напротив, согласились c этим планом арабо-израильского урегулирования, предложенным Вашингтоном.

Помпео «Израильское правительство будет принимать решения об аннексии: делать ли это, как это делать, а также о временных рамках этой аннексии».

Американский деятель высказал мнение, что израильские власти примут «обдуманные решения относительно того, как двигаться вперёд в вопросе аннексии».

Дипломат добавил, что Палестине лучше согласиться на предложенный американцами и одобренный израильтянами план, поскольку «так будет лучше для палестинского народа».

Напомним, израильтяне хотят аннексировать Западный берег реки Иордан — часть Палестины. Это является частью так называемой «сделки века» — плана урегулирования территориальных споров между Израилем и Палестиной. Если Рамалла согласится на него, то и США и Израиль признают Палестину государством.