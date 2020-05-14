Кострома, , 17:15 — REGNUM Родители почти 100 тысяч детей в Костромской области могут претендовать на получение дополнительных выплат, объявленных Владимиром Путиным 11 мая. Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Костромской области Сергей Русов.

Детский праздник в Костроме

«Мы ожидаем, что у нас будет порядка 9 тысяч жителей, которые обратятся за получение ежемесячной выплаты в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, по нашим оценкам еще порядка 90 тысяч человек смогут рассчитывать на получение единовременной выплаты», — отметил Сергей Русов.

Подать заявления на получение средств можно до 1 октября 2020 года. Получить деньги смогут все семьи, независимо от наличия материнского капитала. Напомним, в обращении к нации от 11 мая 2020 года Владимир Путин заявил о том, что каждая российская семья, в которой воспитываются дети от 3 до 15 лет включительно, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Деньги начнут выдавать с 1 июня 2020 года.

Кроме этого, были расширены права семей на получение ежемесячной выплаты в 5 тысяч рублей. Теперь получить их смогут абсолютно все родители, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.

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