Вашингтон, 14 мая, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Американо-китайские отношения могут прекратиться по инициативе США, заявил президент этой страны Дональд Трамп 14 мая в интервью Fox Business.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Трамп «Мы много чего могли бы сделать. Мы могли бы полностью разорвать отношения».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил, что лично с председателем КНР Си Цзиньпином у него сложились добрые отношения, но из-за того, что произошло с коронавирусом, он пока не хочет общаться к китайским лидером.