Белград, 14 мая, 2020, 15:54 — ИА Регнум. Сложно ответить на вопрос, почему президент Сербии Александр Вучич торопится подписать с Приштиной «всеобъемлющее соглашение о нормализации отношений», так как внятной причины для такой спешки нет. Об этом ИА REGNUM заявил российский историк, научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

Adam Jones, Ph.D Косово. Разрушенные албанцами дома местных сербов

По мнению эксперта, после возникновения пандемии коронавируса актуальность косовского вопроса для всех игроков, которые им активно занимались, резко отошла на второй план. Поэтому с точки зрения Сербии, которая отстаивает свои права на отторгнутую от нее территорию, было бы разумно как раз взять паузу, а в это время искать способ расширить свое присутствие в Косово и Метохии и добиваться дополнительного признания ее прав со стороны других международных игроков.

«Но идти в такой ситуации на уступки, а именно это регулярно анонсирует Белград устами директора Канцелярии правительства по Косово и Метохии Марко Джурича и самого президента Вучича, нелогично. Любые уступки Белграда будут восприняты как должное, но с албанской стороны никто не будет заинтересован в том, чтобы делать встречные шаги. Поэтому нынешняя риторика сербских властей не имеет очевидного и понятного объяснения», — полагает Энгельгардт.

Эксперт считает доводы о том, что достижение соглашения с Приштиной позволит получить дополнительные рычаги для защиты сербской общины и религиозных объектов в Косово и Метохии, крайне неубедительными.

«Почему? Сербия реально не имеет физического контроля над краем уже 21 год, с того момента как его оккупировали силы НАТО. С тех пор по Резолюции 1244 СБ ООН защита сербского населения и православных святынь стала ответственностью органов международного управления. Даже после одностороннего провозглашения независимости Косово это международное присутствие там, так или иначе, сохраняется, заставляя власти в Приштине эти права в той или иной степени соблюдать. Сейчас эти гарантии, при всей их недостаточности, носят международный характер. В случае фактического признания Белградом независимости Косово эти возможности принципиально сократятся. Речь уже будет идти о двухсторонних международных отношениях. Все косовские сербы получат статус национального меньшинства уже в другой стране, верховным собственником тех же святынь станут местные власти в лице Приштины, и Белграду станет значительно сложнее помогать своим соплеменникам, уже официально оказавшимся на территории другого государства», — рассказал историк.

При том он напомнил, что такие примеры уже существуют по соседству с Сербией — в Хорватии и Черногории.