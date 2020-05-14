Ярославль, 14 мая, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Пациенты с внебольничными пневмониями из Ярославля будут отправляться на госпитализацию в центральные районные больницы региона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приказ Департамента здравоохранения Ярославской области (есть в распоряжении редакции). Изменение маршрутизации пациентов введено с 13 мая и объясняется необходимостью не допустить распространения новой коронавирусной инфекции.

Тутаевская ЦРБ Тутаевская ЦРБ

Согласно документу, пациентов с ОРВИ, внебольничными пневмониями, подозрением на внебольничные пневмонии будут госпитализировать из Ярославля в Гаврилов-Ям и Тутаев. В частности, в Гаврилов-Ямскую центральную районную больницу отправятся больные из Кировского, Ленинского, Заволжского, Фрунзенского, Красноперекопского районов города Ярославля, а также из Ярославского муниципального района. В Тутаевскую ЦРБ отправляют пациентов из Дзержинского района областного центра.

Больных из Ярославля в райцентры будут доставлять на машинах «Скорой помощи». В рамках этого же приказа приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями в третью больницу Ярославля. Как ранее сообщало ИА REGNUM это лечебное учреждение было переведено на прием пациентов с COVID-19.