Иркутск, 14 мая, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Судя по информации, размещенной на сайте «Я донор», в Иркутской области наблюдается повышенная потребность крови всех групп ирезус-принадлежностей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата сайта «Я донор» «Донорский светофор» в Иркутской области

Так называемый «Донорский светофор» региона покрасился в опасный жёлтый цвет, это означает, что крови 0 (I), A (II), B (III) и AB (IV) недостаточно, нужно прийти и сдать кровь.

Уже сообщало ИА REGNUM, ещё хуже обстановка с донорской кровью сложилась в Алтайском крае.