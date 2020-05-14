Малоярославец, Калужская область, 14 мая, 2020, 15:18 — ИА Регнум. В Калужской области малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года проведёт всероссийскую акцию «Ночь Музеев 2020» в виртуальном формате. В рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 16 мая на официальном сайте музея в интернете и в социальных сетях будут показаны документальные фильмы о людях, принявших участие в освобождении Малоярославца от немецко-фашистских оккупантов. Об этом 14 мая рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM директор музея, заслуженный работник культуры Калужской области Елена Щебикова.

Musey1812.ru Попечительский совет музея переиздал книгу «Война жестокая и справедливая».

В 2020 году акция «Ночь музеев» впервые проходит в необычном формате под девизом «Символы». Музейщики из Малоярославца посвятили акцию юбилею Победы. Одно из мероприятий называется «Найдено красными следопытами». Юные малоярославчане ещё во времена СССР были активистами местного военно-патриотического объединения «Полк красных следопытов», которым руководил литератор и краевед Анатолий Бауэр. Под его руководством школьники искали в архивах материалы об участниках освобождения своего родного города в 1942 году. Одна из славных страниц тех дней рассказывает о политруке Александре Доброве, который в ходе освобождения города от фашистских захватчиков водрузил Красное знамя на здании райисполкома.

Интернет-посетителям музей также предложит фильм под названием «Из воспоминаний малоярославчанина, фронтовика Николая Ивановича Лобзова о событиях лета 1942 года», созданный на основе документальной хроники военных лет. Красноармеец Лобзов ушёл на войну ещё юношей и прошел славный фронтовой путь. Позднее воспоминания Николая Лобзова вошли в книгу «Война жестокая и справедливая».

«Ко Дню Победы попечительский совет Малоярославецкого военно-исторического музея 1812 года во главе с Владимиром Рословым переиздал книгу «Война жестокая и справедливая» Почетного гражданина города Малоярославца, ветерана Великой Отечественной войны Николая Лобзова», — сказала директор музея Елена Щебикова.