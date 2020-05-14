Барнаул, 14 мая, 2020, 13:11 — ИА Регнум. Судя по информеру, размещенному на сайте Yadonor.ru, КГБУЗ «Алтайский краевой центр крови» катастрофически не хватает доноров. Так называемый «Донорский светофор» стал тревожно красным по всем группам крови: 0 (I), A (II), B (III) и AB (IV), передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта Yadonor.ru «Донорский светофор» в Алтайском крае

Красный цвет означает, что в учреждении сложилась повышенная потребность в крови данной группы и резус-принадлежности и что доноров просят прийти и сдать кровь.

На утро 14 мая в Алтайском крае подтверждено 39 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. По данным оперативного штаба региона, общее число выявленных носителей вируса составляет уже 809 человек.