Вашингтон, 14 мая, 2020, 13:08 — ИА Регнум. Американский рэпер Tekashi 6ix9ine после своего освобождения из тюрьмы попытался сделать пожертвование в благотворительный фонд no Kids Hungry («Нет детскому голоду»), однако фонд отклонил предложение, передает СNN.

Цитата из Instagram Tekashi 6ix9ine Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ine (урожденный Дэниэл Эрнандес) предложил фонду 200 тысяч долларов, от которых организация вежливо отказалась. Рэпера поблагодарили за щедрость, но сказали, что его поведение подает детям плохой пример, который противоречит миссии и ценностям фонда.

В прошлом месяце он был досрочно освобожден из федеральной тюрьмы за четыре месяца до того, как должен был отбыть свой двухлетний срок заключения. Рэперу было разрешено отсидеть остаток срока дома в связи с тем, что астма делает его уязвимым для коронавируса. Эрнандес был приговорен в конце прошлого года после признания себя виновным по обвинению, связанному с деятельностью банды в Нью-Йорке. После выхода он заработал довольно много денег на выпуске своей новой песни «Gooba».