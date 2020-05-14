Балаково, Саратовская область, 14 мая, 2020, 11:36 — ИА Регнум. Еще в начале апреля на страницах в социальных сетях Балаковской АЭС был запущен специальный проект «Память жива», приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает управление информации и общественных связей Балаковской АЭС, проектприобрел большую популярность среди балаковцев.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Онлайн-проект Балаковской АЭС «Память жива» продлен до конца мая

Работники станции и жители города в рамках проекта делятся историями о своих родных и близких, сражавшихся на фронтах войны. Это не просто фотографии, а трогательные рассказы о боевом пути дедушек и бабушек, защищавших Родину, о реликвиях, которые передаются в семьях от поколения поколению. Все истории увидели свет не только в социальных сетях, но и в специальном праздничном выпуске газеты Балаковской АЭС «Энергия».

Самым популярным форматом участия стали видеоролики, в которых участники проекта всех возрастов поздравляли ветеранов с Днем Победы стихотворениями и песнями о войне. За праздничные дни балаковцы прислали для размещения на страницах АЭС в соцсетях 31 видеоролик. Их просмотрели в общей сложности более 30 000 пользователей.

Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС Онлайн-проект Балаковской АЭС «Память жива» продлен до конца мая

В связи с большим количеством публикаций и откликов, проект Балаковской АЭС «Память жива» продлен до конца мая. С творчеством балаковцев, посвященным Великой Победе, все желающие могут ознакомиться на страницах Балаковской АЭС в социальных сетях.