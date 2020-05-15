Калуга, 14 мая, 2020, 10:22 — ИА Регнум. 13 мая глава Калужской области Владислав Шапша побывал с рабочей поездкой на одном из крупнейших предприятий области — АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» и встретился с его руководством и специалистами. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, на центральной проходной генеральный директор завода Андрей Петраков познакомил руководителя области с работой санитарного поста и рассказал о принятых на предприятии мерах по соблюдению противоэпидемических требований.

Пресс-служба правительства Калужской области Эпидемия пройдет и экономика будет развиваться – глава Калужской области

В настоящее время на производстве занято порядка 70% работников, часть людей трудятся в удаленном режиме, те, кто старше 65 лет — на самоизоляции. Общая численность работающих на «Тайфуне» — более 2 тысяч 600 человек.

Основные виды продукции — радиоэлектронные корабельные и береговые комплексы для нужд ВМФ России. Глава области посетил научно-технические лаборатории и цеха, специализирующиеся исключительно на выпуске этих изделий. Отмечалось, что именно по этой тематике были сделаны первые тайфуновские разработки, достойно оцененные на самом высоком уровне: коллектив авторов, работающих над новыми модификациями, в 2011 году стал лауреатом премии правительства России. К серийному производству этих изделий на «Тайфуне» приступили в 2007 году. В настоящее время калужские комплексы занимают достойное место в защите побережья на всех флотах ВМФ России. Продукция поставляется и на экспорт.

Пресс-служба правительства Калужской области Эпидемия пройдет и экономика будет развиваться – глава Калужской области

АО «Тайфун» активно осваивает выпуск гражданской продукции. Это приборы и системы вторичного электропитания и силовые электроприводы на основе вентильно-индукторных двигателей. Главе региона продемонстрировали один из опытных образцов и рассказали о планах по его продвижению на внутренний рынок. В ходе посещения особое внимание было обращено на высокий уровень квалификации специалистов предприятия, большая часть из которых — молодежь. В частности, средний возраст разработчиков — 35−37 лет, 90% из них — выпускники Калужского филиала МГТУ Н.Э.Баумана. Ежегодно порядка 190 студентов вуза проходят на заводе практику. Некоторые из них остаются здесь после окончания учебного заведения. В последние годы на территории введено много новых производственных участков, лабораторий и социальных объектов. В прошлом году более 100 млн. рублей затрачено на мероприятия по охране окружающей среды.

Пресс-служба правительства Калужской области Эпидемия пройдет и экономика будет развиваться – глава Калужской области

Владислав Шапша пожелал руководству и коллективу предприятия стойко преодолеть сложности данного периода, не потеряв надежду на перемены к лучшему: «Эпидемия пройдет, и жизнь продолжится, — сказал он. — Экономика будет развиваться, и необходимые задачи по обороноспособности нашей страны будут решаться, в том числе и с помощью вашего предприятия».