Кострома, 14 мая, 2020, 12:27 — ИА Регнум. Власти эвакуировали из-за границы 20 костромичей, которые не смогли своевременно вернуться на родину из-за распространения новой вирусной инфекции. Об этом сообщает департамент региональной безопасности Костромской области.

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20 жителей Костромы, Шарьи и Нерехты вернулись в регион из Америки, Шри-Ланки, Индии, Индонезии, Туниса, Италии и других стран. Все они находятся на домашней изоляции или в обсерваторе. Ещё 32 костромича смогли прибыть в область самостоятельно.

Но не все костромичи, оставшиеся за границей, приехали домой. Сейчас за рубежом находится около 100 жителей региона. Как пояснили в областной администрации, вызволять из затруднительной ситуации их будут по запросам. Для этого гражданам необходимо обратиться в МИД либо оставить заявку через портал госуслуг.