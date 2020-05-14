Ульяновск, 14 мая, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Федеральная лаборатория подтвердила новые выявленные случаи коронавируса в Ульяновской области, о которых накануне заявляли региональные власти. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба России

По данным оперштаба на 14 мая (10:35 мск), в Ульяновской области за последние сутки тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат у 80 человек. В результате в регионе с начала пандемии коронавируса выявлено 1012 носителей инфекции.

Ранее губернатор региона Сергей Морозов отмечал, что причиной такого роста является нарушение режима самоизоляции в майские нерабочие дни.

При этом растёт число переболевших COVID-19. За последние сутки выздоровление зафиксировано у 40 пациентов, общее число выздоровевших в Ульяновской области достигло 222.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 апреля спецрейсами из-за рубежа доставлен 61 житель Ульяновской области. На родину вернулись все туристы-земляки, находившиеся в Грузии, Чехии, Японии, Папуа-Новая Гвинея, Шри-Ланке и Мальдивах.