Ярославль, 14 мая, 2020, 11:51 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о нарушении Ярославским региональным фондом капремонта прав жителей отдельных многоквартирных домов. Об этом сообщает официальный сайт прокуратуры области.

Прокуратура Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители ряда домов долгое время не могут перевести свои дома на специальные счета, чтобы начать ремонт раньше, чем запланировал фонд. По словам председателя совета дома на улице Некрасова, отказы фонда напоминают формальные отписки. При этом ранее руководство фонда публично заявляло о недовольстве массовым уходом домов на спецсчета.

«В ходе проверки будет дана оценка законности действий фонда по распоряжению денежными средствами, собранными жителями названных домов на капитальный ремонт, а также обоснованности отказов в переводе их на специальные счета. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокурором области на контроль», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.